Graf gevonden van soldaat die in Waterloo vocht

Een team archeologen dat het slagveld momenteel doorspit, is gestuit op stoffelijke resten van mensen en paarden. „Ik ben nu twintig jaar een slagveldarcheoloog en ik heb nog nooit zoiets gezien”, verklaart de onderzoeksleider, professor Tony Pollard, in gesprek met de BBC. Volgens de Schot is de vondst „enorm zeldzaam.”

Ⓒ ANP

Dat heeft een reden. Het was ten tijde van de Napoleontische oorlogen, nu twee eeuwen geleden, geen traditie om grote erevelden aan te leggen voor gesneuvelde militairen. De lichamen van de soldaten die stierven bij Waterloo, trof een macaber lot: hun lichamen verder vermalen en gebruikt als kunstmest op de boerderijen in de omgeving van het slagveld.

De resten die nu zijn gevonden, zijn aan dit lot ontsnapt, omdat ze onder meer geamputeerde ledematen hebben. Die zijn aangetroffen in de buurt van Sint-Jansberg, een plek die ten tijde van de slag als het veldhospitaal van de Britse bevelhebber Wellington in gebruik was.

Ook is er een intact stoffelijk overschot opgegraven. Dit lijk is opmerkelijk omdat het al zijn tanden nog had. Kort na de Slag bij Waterloo trokken grafrovers over het slagveld om de gesneuvelde militairen te ontdoen van hun tanden. Die werden vervolgens in onder meer Londen verkocht als ’heldentanden’.

Unieke vondst

De vondst is op nog een andere manier uniek. Het is nog maar het tweede intacte stoffelijke overschot dat in de afgelopen tweehonderd jaar is opgegraven op het slagveld. Het lijkt bovendien de eerste Brit te zijn, al moet er eerst nog verder onderzoek worden gedaan voordat de archeologen dit met zekerheid durven te stellen. Het andere lichaam dat al eerder werd gevonden, was van een Duitse soldaat uit Hannover.

De gevonden militair was waarschijnlijk te zwaargewond om nog geholpen te kunnen worden in het veldhospitaal. Of hij een genadeschot heeft gekregen of dat hij is bezweken aan zijn verwondingen, is onbekend. In het veldhospitaal zouden meer dan zesduizend soldaten zijn behandeld, van beide kampen.

Zoals gezegd zijn niet alleen menselijke resten gevonden. De archeologen hebben ook de karkassen van drie paarden gevonden. Vermoedelijk zijn deze dieren gewond geraakt in de strijd en vervolgens afgemaakt. Militaire experts die deelnemen aan de huidige opgravingen, veelal zelf veteranen, denken dat de paarden zijn gedood op de plek waar ze zijn gevonden.

Al deze resten zijn niet zomaar gedumpt. Het heeft er alle schijn van dat er bewust een graf voor is gegraven. De paarden lagen namelijk netjes aan één kant, de militair aan de andere en de geamputeerde ledematen lagen ertussenin. Ook dat is uniek, zo zegt professor Pollard in gesprek met de Daily Telegraph: „Voor zover ik weet is dit het enige graf dat meerdere resten bevat.” De eerder gevonden soldaat uit Hannover lag alleen begraven.

Veteranen hielpen mee aan onderzoek

De veteranen die meehelpen bij de opgraving, doen dit overigens niet alleen om de geschiedenis van de Slag bij Waterloo verder in te kleuren. Het archeologische vrijwilligerswerk heeft ook een therapeutische functie. Veel van de circa twintig oud-militairen hebben last van een post-traumatische stress stoornis (PTSS).

Initiatiefnemer kapitein b.d. Mark Evans diende in Afghanistan en kampt zelf met PTSS. Hij hoopt dat de veteranen door mee te helpen bij de opgraving, makkelijker de overgang kunnen maken van het militaire naar het burgerleven.

In dat opzicht lijkt de opgraving ook een succes. „Ik loop de hele tijd te glimlachen en dat heb ik in lange tijd niet gedaan”, vertelt een van de veteranen aan de Telegraph. Een ander zegt te genieten van het „ingewikkelde gegraaf” want dat is een goede afleiding: „Je bent zo geconcentreerd dat je aan niets anders denkt dan waar je mee bezig bent. Dat ervaar ik als therapeutisch.”

De opgravingen op en nabij het slagveld van Waterloo gaan nog door tot en met vrijdag.

Wat was de slag bij Waterloo?

Op 18 juni 1815 rekende Europa definitef af met Napoleon. Hij was in maart teruggekeerd als keizer van Frankrijk, tot grote schok van de buurlanden. Er kwam een grote coalitie om eindelijk met hem af te rekenen. Op de velden van het huidige België kwam het tot een slag. Enerzijds de Fransen, anderzijds de Britten, Nederlanders en Duitsers uit Hannover en Pruisen. Bij de slag sneuvelden 20.000 mensen. Uiteindelijk werd Napoleon nipt verslagen en werd hij verbannen naar Sint Helena.