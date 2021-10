Lege stoelen op repatriëringsvluchten uit Marokko

De luchtvaartmaatschappij roept mensen die niet meegaan, omdat ze bijvoorbeeld al een andere route naar huis hadden gevonden, op om dat door te geven. Zo kunnen andere in Marokko gestrande reizigers alsnog mee.

Ook op een vlucht van zondag zijn nog enkele plaatsen vrij, maar niet zoveel als op de vlucht van zaterdag. Die vloog vanuit Marrakesh naar Amsterdam, maar veel mensen hadden niet doorgegeven dat ze niet zouden meegaan. Vandaar dat het toestel vertrok met lege plekken.

Dat is pijnlijk, omdat vrijwel zeker is dat de tien repatriëringsvluchten van Transavia niet genoeg zullen zijn om iedereen thuis te krijgen. ,,Als je geen gebruikmaakt van die vlucht, laat het ons dan weten. Annuleer die vlucht, zodat we andere mensen mee kunnen krijgen”, aldus een woordvoerster.

De komende dagen gaan de vluchten door, voornamelijk vanuit Marrakesh, maar ook vanuit Nador en Casablanca. Transavia levert flink in op die vluchten, want de vliegtuigen gaan er leeg heen. Tegelijk merkt de maatschappij dat de reizigers blij zijn met de geboden oplossing voor het plotse vliegverbod vanuit Marokko.

,,Ik had contact met een collega die op de vlucht zat gisteren, en mensen gingen allemaal klappen. Het is mooi dat we zo worden gewaardeerd voor onze inspanning”, vertelt de woordvoerster.

Marokko verraste vriend en vijand afgelopen week door plots een vliegverbod van en naar Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië in te stellen. Dat nieuws begon in de nacht van dinsdag op woensdag rond te zingen, nog geen 24 uur later was het al ingevoerd.

Dat stelde duizenden Nederlanders voor problemen, aangezien zij nu ineens een andere route naar huis moesten zoeken. Velen boekten vluchten naar Brussel en Parijs. Donderdagavond maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat er toch toestemming was voor repatriëringsvluchten.