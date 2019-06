Oud-olympiër voorwaardelijk geschorst na incidenten

Tienkamper Robert De Wit (rechts) in duel met de Spanjaard Alvaro Burell tijdens de 100 meter op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Oud-olympiër Robert de Wit is voorwaardelijk geschorst door sporttuchtrechtbank ISR na twee klachten over grensoverschrijdend gedrag. Maar hoewel de 56-jarige meerkamper een schikking accepteerde, is hij verbolgen over de straf. „Ik vind het belachelijk, ik ben in dit verhaal het slachtoffer.”