Minister Grapperhaus aanwezig bij arrestatie in woning Den Haag

Dat schrijft het AD. Bij de inval van het arrestatieteam zijn meerdere personen gearresteerd en geblinddoekt afgevoerd.

De inval vond donderdagavond omstreeks 19.30 plaats. Waarom de politie de woning binnenviel is nog niet bekend. „De inval is gedaan als onderdeel van een lopend onderzoek”, meldt een woordvoerder van de politie. „Meer kan ik er helaas niet over zeggen.” Waarom minister Grapperhaus bij de inval aanwezig was, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Ook de douane was aanwezig. Die was met honden de woning binnengegaan.