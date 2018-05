Fietser overlijdt na aanrijding met truck

Ondanks de inzet van diverse hulpverleners overleed de fietser aan zijn verwondingen. Ⓒ AS Media

LEEUWARDEN - en fietser in Leeuwarden heeft vrijdagochtend een aanrijding met een vrachtwagen niet overleefd. De fietser raakte zwaargewond nadat zij op een kruising van de Engelsestraat en de Harlingerstraatweg was aangereden. Hulp mocht niet meer baten, de fietser overleed korte tijd later. Het slachtoffer is een 57-jarige vrouw uit Leeuwarden.