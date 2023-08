Knokke-Heist zet extra agenten in voor mogelijke invasie koelboxtoeristen

Het begon met een viral filmpje van De Telegraaf waarin twee chique dames uit Knokke zich ergeren aan toeristen in shorts, vervolgens kwam een oproep via Facebook om komend weekend als koelboxtoerist met bijhorende koelbox en in shorst naar Knokke-Heist te komen: het veroorzaakt al ruim een week heel wat ophef in de welgestelde badstad.

45.000 geïnteresseerden

Om alles dit weekend in goede banen te lijden, zet de lokale politie dan toch maar extra manschappen in. Het beruchte Facebookevenement ’Met korte broek en frigobox naar Knokke’ kan op dit moment al op ruim 45.000 geïnteresseerden rekenen. „En daarom nemen we geen risico’s”, aldus de lokale korpschef.

De oproep op Facebook met een verwijzing naar het viral filmpje. Ⓒ rr

Daarom zet de lokale politie Damme/Knokke-Heist extra agenten in die dag. „Extra ogen op het terrein”, noemt de korpschef het. „We verwachten dat er wel een aantal mensen zullen opduiken voor dat evenement. Op zich is dat geen probleem: als mensen zich houden aan de regels, mogen zij dat perfect. Maar er zijn altijd enkelingen die de grens opzoeken. Daarop willen we anticiperen. Want we willen niet dat er problemen opduiken.”

Al blijft het evenement ook voor de politie een moeilijk gegeven. „Het evenement geeft geen concreet tijdstip of een locatie aan. Alleen dat het in Knokke zal plaatsvinden en dat het veel aandacht krijgt”, klinkt het.

Invalswegen en centrum

De politie zal onder andere het centrum van Knokke, het stationsplein, de Zeedijk en de invalswegen naar de badplaats extra in de gaten houden op samenscholende ’frigoboxtoeristen’. „We willen voorbereid zijn”, aldus de politie. „Niemand weet hoeveel mensen dat evenement werkelijk serieus nemen.”