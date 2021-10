Jongen (4) doet noodoproep bij politie om naar zijn speelgoed te komen kijken

Dat schrijft The New York Post. De politie deelde deze week de audio van de oproep op sociale media, samen met een foto van de lachende jongen zittend op de motorkap van een patrouillewagen, en merkte op dat, hoewel ze kinderen niet aanmoedigen om het alarmnummer te bellen, het incident „te schattig was om niet te delen.”

„Mag ik u iets vertellen?” vraagt de jongen na het noodnummer gebeld te hebben: „Ik heb wat speelgoed voor u.” Een andere man neemt vervolgens de telefoon van het jongetje over om te vertellen dat het bellen een vergissing was. Toch wordt de melding doorgezet naar een agent. Een politie oproep gaat dan uit, en de telefoniste geeft het adres: „Er is daar een 4-jarige die de politie zijn speelgoed wil laten zien, over.”

De politie meldde dat de agent een heleboel speelgoed te zien kreeg in het huis van de jongen. „Hij had wel cool speelgoed”, meldde agent Kurt na het bijwonen van de oproep, aldus de politie. „Het gelukkige kind kreeg de patrouillewagen te zien en de agent deed ook de lichten voor hem aan.”