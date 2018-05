Slachtoffer (19) schietpartij was net begonnen als vuilnisman

Bekijk ook: Dode bij schietpartij Amsterdam

Dat meldt AT5 vrijdag. De familie zegt volledig verbijsterd te zijn door de dood van de tiener. Een nichtje vertelt aan de tv-zender dat hij geliefd was in de buurt, dol op kinderen en druk bezig was met zijn toekomst. Zo was hij vorige week net begonnen met een baan als vuilnisman.

In de zaak werden twee verdachten aangehouden. Ze komen uit Amsterdam en zijn 22 en 23 jaar.

De 29-jarige Amsterdammer die net als Raymildo onder vuur werd genomen ligt in het ziekenhuis.