Verwaarloosd paard klaagt eigenaar aan

Onmogelijk? In de staat Oregon kan het omdat de rechter daar heeft bepaald dat dieren slachtoffers kunnen zijn. En slachtoffers hebben recht op compensatie.

Daardoor is het volgens de New York Post mogelijk dat eigenaresse Gwendolyn Verche wordt aangeklaagd door haar 8-jarige hengst Shadow. Uit de documenten die bij de rechtbank zijn ingediend, blijkt dat het paard enorm is vermagerd, luis heeft en rotte hoeven.

Aanklacht

Door de vorst zou ook z’n penis ernstig zijn aangetast, aldus de dierenorganisatie Animal Legal Defense Fund die de veertien pagina’s tellende aanklacht indiende.

De 100.000 dollar is nodig om Shadow (die inmiddels heel toepasselijk Justice heet) er weer bovenop te helpen en hem de komende jaren te verzorgen.

Shadow in betere tijden. Ⓒ Animal Legal Defense Fund

Het paard was een jaar geleden bevrijd bij eigenaresse Verche na klachten over verwaarlozing.

Precedent

Heel Amerika kijkt naar de uitspraak in deze zaak, want als Shadow in het gelijk wordt gesteld, kan de rechtbank veel meer zaken tegemoet zien.

Bekijk ook: 5000 euro boete wegens mishandeling vis

Volgens de advocaat van het paard, Sarah Hanneken, staat in de wet in Oregon duidelijk dat slachtoffers van dierenmishandeling rechten hebben. „Het recht staat ook aan de kant van dieren”. De eigenaresse wil niet reageren op de claim.

Chimpansee

In 2013 heeft een Dierenrechten groep al eerder geprobeerd namens een chimpansee schade te claimen. De rechter in New York besloot dat dieren niet dezelfde rechten hebben als mensen.

Een recentere zaak is die van aap Naruto die een selfie maakte en de gebruikers van de foto aanklaagde wegens schending van copyright. Er loopt nog een hoger beroep rond die claim.