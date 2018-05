Molukkers toch niet naar dodenherdenking

Afgelopen weken werd binnen de Molukse gemeenschap bekend dat leden van de AFCA Maluku een ordeverstoring vanavond tijdens de twee minuten stilte wilden voorkomen. Online lieten zich meerdere van hen in die richting uit. De gemeente Amsterdam liet weten zulke groepen in de gaten te houden.

In een officiële verklaring stelt de harde kern nu dat er nooit plannen in die richting zijn geweest. ,,Wij hebben respect voor de Nationale Dodenherdenking. Elke actie of tegenactie in welke vorm dan ook tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam of elders in het land keuren we af.”

Nederlands-Indië

De supporters voegen eraan toe dat dat ze als leden van de Molukse gemeenschap begrijpen hoe belangrijk herdenken is. ,,Onze opa’s – die in Nederlands-Indië trouw hebben gestreden voor de driekleur en uiteindelijk zijn bedrogen, afgedankt en vergeten door de Nederlandse overheid – herdenken we niet alleen op 4 mei, maar het hele jaar.”

Juist om deze reden kwamen Molukse voetbalsupporters in november vorig jaar in actie tegen een antifascistische demonstratie gericht op Molukse KNIL-militairen. Het was destijds alleen onduidelijk van welke club ze aanhang waren. Zowel Ajax als Feyenoord hebben zo’n supportersgroep.

