Politie bevrijdt gegijzelde vrouw in Zutphen

De politie meldt op Twitter dat ze een melding kregen van een verdachte situatie. Daarop werd een arrestatieteam naar het huis gestuurd. Er zijn twee verdachten aangehouden „Een in de woning en een in de omgeving. Hun betrokkenheid wordt onderzocht.” Het gaat het om een 24-jarige man uit Rotterdam en een 25-jarige Pool. Twee vuurwapens zijn in beslag genomen.

De vrouw werd gewond aangetroffen. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.