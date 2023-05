LIVE | Van drugshandel verdachte Piet S. wacht op strafeis in zaak-Taxus

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Vrijdagochtend heeft het OM nog enkele verdenkingen uit het grootschalige dossier besproken. Daar wordt in de middaguren ook nog enige tijd aan besteed. De rechtbank hield voor dat een en ander wel tijdig moet worden afgerond, omdat S. (67) om 17.00 uur medicijnen moet innemen.

In de zaak-Taxus wordt S. niet alleen verdacht van drugshandel en het witwassen van de illegale inkomsten hieruit, maar ook van bedreiging, mishandeling en betrokkenheid bij de malafide goksite Edobet. Meer dan twintig verdachten staan terecht in de zaak, onder hen ook de zoon van Piet S. Het bewijs dat justitie denkt in handen te hebben bestaat onder meer uit ontsleutelde berichten en afgeluisterde gesprekken.

Het OM noemde S. eerder een "eindbaas". De man, die door intimi ook wel 'Dikke Piet' of 'ouwe' wordt genoemd, heeft een reputatie in de onderwereld die decennia bestrijkt. Hij ontkent dat hij betrokken is geweest bij drugshandel.