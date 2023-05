OM komt in zaak-Taxus met strafeis tegen Piet S.

In de zaak-Taxus wordt hij niet alleen gelinkt aan de drugshandel en het witwassen van de illegale inkomsten hieruit, maar ook van bedreiging, mishandeling en betrokkenheid bij de malafide goksite Edobet. Meer dan twintig verdachten staan terecht in de zaak, onder hen is ook de zoon van Piet S. Het bewijs dat justitie denkt in handen te hebben bestaat onder meer uit ontsleutelde berichten en afgeluisterde gesprekken.

’Dikke Piet’

S., die door intimi ook wel ’Dikke Piet’ of ’ouwe’ wordt genoemd, heeft een reputatie in de onderwereld die decennia bestrijkt. Hij vindt het verhaal van het OM complete onzin en zegt dat hij helemaal niet bezig is geweest met drugshandel, maar met het bemiddelen tussen criminele groepen.

Het OM schuift deze verklaring terzijde. Volgens justitie is er wel degelijk sprake van opzet aan de kant van S. en blijkt dat onder meer uit de hoeveelheid informatie die is uitgewisseld en uit het feit dat hij zich „allesbehalve passief opstelt. Het gaat steeds een stapje verder. Momenten waarop S. zou kunnen uitstappen, grijpt hij niet aan”, zo zei de officier van justitie eerder deze week.

Vanaf juni staan de pleidooien gepland.