OM ziet ’Dikke’ Piet S. als leider criminele organisatie en eist 16 jaar cel: ’Een veelkoppig monster’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Verdachten: Marco R., Gijs van T., Freddy S. en Piet S. Ⓒ PETRA URBAN

DEN HAAG - Hij ontkent het zelf, maar voor het Openbaar Ministerie in Den Haag staat vast dat ’Dikke’ Piet S. de onbetwiste leider was van een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel – „een veelkoppig monster” – en witwassen. Vrijdag hoorde hij in de rechtbank van Den Haag een gevangenisstraf tegen zich eisen van zestien jaar.