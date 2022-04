Brits onderzoek: patiënt had 505 dagen Covid-19

Teamleider Luke Snell vertelde dat de studie onder langdurig zieken tot doel had inzicht te krijgen in hoe het virus muteert waardoor het ernstiger gevolgen krijgt, besmettelijker wordt of minder gevoelig voor vaccins. Een theorie is dat die virusvarianten zich ontwikkelen in personen met een immuunsysteem dat verzwakt is door ziekte of een medische behandeling zoals chemotherapie. Daarvoor zijn aanwijzingen gevonden, is te lezen op de site van King’s College London.

Acht weken

Het onderzoek, gedaan tussen maart 2020 en december 2021, betrof negen patiënten met een verzwakt immuunsysteem die ten minste acht weken positief testten op het coronavirus. De gemiddelde infectieperiode was 73 dagen, maar twee mensen waren langer dan een jaar besmet. De deelnemers hadden minder weerstand tegen ziekteverwekkers door een orgaantransplantatie, HIV, kanker of door een medische behandeling tegen een andere aandoening.

Regelmatige steekproeven en genetische analyse van het virus toonden aan dat vijf van de negen personen ten minste een mutatie ontwikkelden die ook gezien is in verontrustende varianten. Bij enkelen werden meerdere veranderingen geconstateerd die in verband konden worden gebracht met gevaarlijke varianten zoals alpha, delta en omicron.

Mutaties

„Dat duidt erop dat mutaties zoals aangetroffen in varianten die zorgen baren, zich aandienen in patiënten met een verzwakt afweersysteem. Het ondersteunt het idee dat nieuwe virusvarianten zich mogelijk ontwikkelen in individuen met immuniteitsproblemen. Het is belangrijk daarbij aan te tekenen dat geen van de betrokkenen in ons onderzoek een nieuwe variant heeft ontwikkeld die wijdverspreid en zorgelijk is geworden”, aldus Snell.

Hij voegde er nog aan toe dat zijn studie alleen een mogelijkheid aangeeft, maar niet bewijst dat alpha, delta en omicron ook daadwerkelijk op deze manier zijn ontstaan. Snell zei ook dat vijf van de negen onderzochte patiënten Covid-19 hebben overleefd. Twee van hen werden niet behandeld, twee ondergingen een therapie met antilichamen en virusremmers en één persoon is nog steeds besmet.