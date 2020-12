Moordverdachten advocaat Wiersum ook verdacht van dubbele moord Suriname

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

Dat vertelden de officieren van justitie dinsdag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen drie verdachten van de moord op Wiersum. De officieren deelden niet mee om welke moord het zou gaan.

Giërmo B. en Moreno B. zouden in 2019 samen via Frans Guyana naar Suriname zijn gereisd in de periode dat daar een dubbele moord werd gepleegd. Het gaat mogelijk om de moord op Dennis Groenfelt in Paramaribo, waarbij ook een inzittende van de auto om het leven kwam: de tiener Cadisha. Groenfelt zou hebben behoord bij een groep rivalen van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

In de periode dat de twee verdachten in Suriname zaten was de vrouw van Giërmo B. zwanger. Haar zwangerschap verliep problematisch en ze smeekte Giërmo B. om terug te komen. Hij weigerde en droeg haar op om tegenover hun familie en vrienden te liegen over zijn verblijfplaats.

’Onvoldoende onderzoek naar motief’

Tijdens de inleidende zitting in de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp, wierpen de advocaten van Moreno B. en Giërmo B. twijfels op over de vraag of Wiersum is vermoord omdat hij de kroongetuige bijstond. Volgens de advocaten Gerald Roethof en Jacques Taekema is dat meteen aangenomen als motief, maar is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de vraag of er mogelijk andere motieven waren.

Taekema zei niet uit te sluiten dat de schutters een heel ander misdrijf wilden plegen, dat Wiersum onbedoeld fataal is geworden. Taekema wil ook dat de weduwe van Wiersum als getuige wordt gehoord. Dat is tot nu toe niet gebeurd en dat vindt hij vreemd in een moordonderzoek. „Mogelijk heeft Wiersum haar voor zijn dood verteld dat hij werd bedreigd en door wie.”

Advocaat Taekema vindt dat aan Peter R. de Vries, die optreedt als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B., vragen moeten worden gesteld over een telefoon die Nabil B. in zijn cel had en die blijkbaar grote waarde voor hem heeft. De vorige – anonieme – advocaat van de kroongetuige nam de telefoon mee naar buiten en weigerde die tot grote woede van Nabil B. weer aan hem terug te brengen. „Dan leer je een andere kant van mij kennen”, zou Nabil B. tegen hem hebben gezegd in een interview waarin de advocaat vertelde dat hij door zijn cliënt ernstig was bedreigd.

Taekema zegt niet uit te sluiten dat de nieuwe advocaten van de kroongetuige, Peter Schouten en Onno de Jong, ook weigeren om hem de telefoon te geven. Maar Peter R. de Vries heeft een andere positie. Om zelf een beroep te kunnen doen op het beroepsgeheim dat advocaten hebben, trad De Vries in dienst bij Schouten. Maar volgens Taekema gold dat beroepsgeheim nog niet voor de periode voorafgaand aan die indiensttreding en moet De Vries vragen beantwoorden over die telefoon.

Curieus incident in gevangenis

Advocaat Gerald Roethof maakte tijdens de zitting melding van een curieus incident waarover hij opheldering wil. Kennelijk werd Moreno B. in de gevangenis benaderd door een medegedetineerde die twee cellen verderop zat en aanbood hem aan hasj te helpen en contact op te nemen met zijn familie. Die medegedetineerde bleek Nabil B. te zijn, zegt Roethof, die wil weten of de kroongetuige door justitie op Moreno B. af is gestuurd om hem antwoorden te ontlokken.