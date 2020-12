Nieuwe tussentijdse zitting in moordzaak advocaat Wiersum

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de verdachten Giërmo B. en Moreno B. (geen familie) de uitvoerders geweest. De derde verdachte is Anouar T., een neef van Ridouan Taghi. Wiersum was een van de advocaten van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, waarin Taghi de hoofdverdachte is. Anouar T. zou een coördinerende rol bij de voorbereiding van de moord hebben gespeeld. De drie verdachten ontkennen betrokkenheid.

Moreno B. zou de schutter zijn geweest. Hij zou op de fatale ochtend samen met Giërmo B. naar het huis van Wiersum zijn gereden, na ettelijke voorverkenningen. In september meldde het Openbaar Ministerie dat het onderzoek naar de uitvoering van de moord nagenoeg is afgerond. Het onderzoek naar de groep voorverkenners was dat toen nog niet.

De moord op Wiersum bracht een grote schokgolf teweeg. De (niet-criminele) broer van kroongetuige Nabil B. werd in maart 2018 doodgeschoten. Aangenomen wordt dat de twee moorden zijn gepleegd uit wraak voor het 'overlopen' van Nabil B. naar justitie. Voor het geven van de moordopdrachten is nog niemand formeel in staat van beschuldiging gesteld.