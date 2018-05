Lawaaiprotest dodenherdenking afgeblazen

Meijerink had aanvankelijk een lawaaidemonstratie aangekondigd tijdens de twee minuten stilte. Tijdens een kort geding over zijn actie bleek dat hij in plaats daarvan twee minuten voor 20.00 uur een mobiel luchtalarm wilde laten afgaan om vervolgens in stilte te vertrekken. Ook dit plan werd door de gemeente afgewezen. De rechter schaarde zich achter de argumenten van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen dat het maken van lawaai tot schrikreacties en paniek kan leiden en dus een gevaar is voor de openbare orde. Bovendien waren er tegenacties aangekondigd door boze tegenstanders.

Meijerink, die ook een gebiedsverbod heeft gekregen, legde zich aanvankelijk niet neer bij het oordeel van de rechter en zei hij gewoon om 20.00 uur op de Dam wilde gaan schreeuwen. Nu komt hij daarop terug.

Bekijk ook: Molukkers toch niet naar dodenherdenking

Het protest werd vorige week aangekondigd via Facebook. De actiegroep #Geen4MeivoorMij vindt de huidige herdenking „racistisch” omdat die alleen stilstaat bij „de 22.000 witte slachtoffers” tijdens de Tweede Wereldoorlog en niet „de 4 miljoen doden door oorlogsgeweld in Nederlands-Indië.”

De Nationale Dodenherdenking op de Dam trekt jaarlijks zo’n 10.000 tot 15.000 mensen. Ook zijn de koning en koningin traditiegetrouw aanwezig.

Bekijk ook: Chaos dreigt bij Dodenherdenking