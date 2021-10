Foutje Netflix: ’Squid Game voorgeschoteld voor kinderen vanaf 12 jaar’

De Zuid-Koreaanse serie, over een aantal uitverkorenen die mee mogen doen met een dodelijk survivalspel om miljoenen euro’s, verscheen op 17 september met de classificatie 12+. Veel kinderen keken naar de serie, ook in het buitenland. Pas later werd serie aangepast naar 16+, maar toen was het voor veel kinderen al te laat. Ook bij De Telegraaf hadden bezorgde ouders zich gemeld vanwege de lage leeftijdsindicatie.

In de serie zijn veel bloederige, seksueel getinte en gewelddadige scenes te zien. Volgens stichting Kijkwijzer gaat het om een fout van Netflix. Het videonetwerk zegt in een reactie in NRC de classificatiemethode van Kijkwijzer te hebben gevolgd en dit later te hebben gecorrigeerd. Wanneer dat precies is gebeurd, is niet duidelijk.

Squid Game voert momenteel in zo’n negentig landen de top aan als best bekeken serie. In verschillende landen kwam eerder naar voren dat spelletjes uit de serie op basisscholen worden nagespeeld. De verliezers zouden daarbij klappen krijgen, waarschuwde een Belgische school al.