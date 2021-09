Ziekenhuis VS stopt met bevallingen na vertrek personeel om verplicht vaccin

Lewis County General Hospital in de plaats Lowville stopt vanaf 24 september, melden Amerikaanse media waaronder The New York Post. „No labour means no labour”, aldus de krant.

De directeur van het ziekenhuis, Gerald Cayer, zei op een persconferentie dat zeven medewerkers van de afdeling al ontslag hebben genomen en nog eens zeven nog geen beslissing hebben genomen over wel of geen vaccin. Vaccinatie wordt verplicht in grote delen van de zorg in de Verenigde Staten. In dit geval gaat het om een mandaat van de toenmalige gouverneur Andrew Cuomo.

In totaal hebben dertig medewerkers ontslag genomen. Cayer probeert optimistisch te blijven. „Als we onze zorg nu pauzeren en ons focussen op het rekruteren van nieuwe verpleegkundigen die gevaccineerd zijn, kunnen we de bevallingen later weer opstarten.”

In het ziekenhuis is 27% procent van de medewerkers nog niet gevaccineerd. Cayer hoopt dat een groot deel alsnog kiest voor vaccinatie en noemt de verplichting ’een uitdaging’. „Het is gewoon een gekke tijd”, zegt hij tegen de Daily Times. „Het is niet alleen bij ons. In rurale gebieden zijn ziekenhuizen echt aan het puzzelen hoe ze dit werkbaar maken.”