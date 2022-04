Explosie in auto Beuningen, brokstukken door straat geslingerd

Binnenland

Explosie bij woning in Amsterdam-Noord

Bij een woning aan de Bankwerkerij in Amsterdam-Noord is een explosie geweest. Het huis is zwaar beschadigd: de voordeur is eruit geblazen, veel ramen zijn aan diggelen gegaan en ook is er schade aan auto’s die in de buurt stonden. Niemand is gewond geraakt, maar „dit had anders kunnen aflopen”, mel...