Zwaargewonde vrouw na dertig uur gered uit Sloveense grot

Ⓒ Shutterstock

Cerknica - Een vrouw die zwaargewond raakte nadat ze een rotsblok op haar hoofd kreeg in een grot in Slovenië, is na dertig uur onder de grond gered. De 33-jarige vrouw bevond zich in het ingewikkelde grottensysteem nabij de stad Cerknica, zo laat de Sloveense reddingsdienst aan persagentschap STA weten.