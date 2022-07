Snikhete en zonnige dinsdag: temperaturen tot wel 32 graden

De dag begint op sommige plekken mistig. Maar in de loop van de ochtend trekt dit weg en laat de zon zich al goed zien. In het midden van ons land schommelt de temperatuur rond de 28 graden, meldt Weeronline. In het noorden en noordwesten wordt het 24 tot 26 graden.

De zon wordt afgewisseld met wat bewolking. Daarnaast is er weinig wind, aan zee en boven het IJsselmeer staat een matige wind uit het zuiden. „Komende nacht trekken sluierwolken over het land en daardoor blijft de warmte langer hangen. Op veel plaatsen wordt het niet kouder dan 16 tot 19 graden. In steden kan het nog iets warmer zijn.”

In het zuiden van Europa lopen de temperaturen nog hoger op:

Woensdag wordt het ongeveer even warm. Volgens Weeronline wordt het 20 tot 24 graden in het noorden, 26 graden in het midden tot lokaal opnieuw 30 graden in het zuidoosten van ons land. Later in de middag neemt vanuit het noordwesten de bewolking langzaam toe, maar het blijft overal droog.

Iets koeler

Donderdag en vrijdag wordt het iets koeler. De temperaturen blijven op niveau met donderdag nog 20 tot 26 graden van noord naar zuid, maar op vrijdag blijft het kwik in heel Nederland waarschijnlijk onder de 25 graden steken. „In het weekend wordt het warmer en zonniger. Na het weekend wordt het met 29 tot 31 graden zeer warm”, aldus Weeronline.