LIVE Hooikoortsklachten door warme weer: hoe weet je dat het geen corona is?

Door het warme weer en de zachte winter start het hooikoortsseizoen dit jaar vroeg. Hoe weet je nu of je niest omdat je last hebt van hooikoorts of omdat je besmet bent met het coronavirus?

Volgens allergoloog Sanne Ruikes van het Maasstad Ziekenhuis kun je dat niet helemaal zeker weten. „In het algemeen geldt dat mensen met hooikoorts vrijwel nooit koorts krijgen en dat hooikoorts op anti-allergie medicatie reageert, zoals neussprays en antihistaminica. Het coronavirus kan wél koorts veroorzaken en reageert niet op anti-allergie medicatie. Hooikoorts geeft ook vaak geïrriteerde en jeukende ogen. Mensen die last hebben van hooikoorts zullen de klachten wel herkennen. We adviseren hen om hun hooikoortsmedicatie goed en dagelijks te gebruiken om onder andere te voorkomen dat ze gaan niezen. Het helpt ook om ramen en deuren gesloten te houden”, legt Ruikes uit op het Instagram-account van het ziekenhuis.

Arts-microbioloog Marjolein Damen van het Rotterdamse ziekenhuis benadrukt dat mensen zowel hooikoortsklachten kunnen hebben als het coronavirus bij zich kunnen dragen. „Het blijft dus heel erg belangrijk dat je de adviezen van het RIVM opvolgt en dat je bij twijfel en verkoudheid thuis blijft! Het beste advies dat we je kunnen geven is geniet thuis van het mooie weer en houd je aan de maatregelen!”

Rustige ochtend in natuurgebieden

Zondagochtend is het rustig geweest in de meeste natuurgebieden in Nederland. Volgens woordvoerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer lijken mensen zich net als zaterdag aan de voorschriften van de regering te houden en bewaren afstand in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

„Mensen houden zich aan de oproep. Er zijn wel bezoekers, maar vooral wandelaars en fietsers. Er staan weinig auto’s op de parkeerplaatsen”, aldus de woordvoerder van Natuurmonumenten. Ook in de gebieden van Staatsbosbeheer is het vooralsnog rustig. „Het is nog te vroeg om een volledig beeld te geven, want de piek ligt meestal net na lunchtijd. Maar het is nu nog rustig”, zei de woordvoerder.

Om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven en als je naar buiten gaat dat in je eigen omgeving te doen. Ook moeten mensen een afstand van anderhalve meter bewaren.

Feestje

De politie heeft in Middelbeers (Noord-Brabant, ten westen van Eindhoven) een einde gemaakt aan een feestje. De wijkagente die bij de zaak betrokken was twittert erover. Volgens haar waren er bij iemand thuis meer dan tien jongeren aan het feesten. „Dat is strafbaar, zelfs op privéterrein. #noodverordening”, twittert ze.

Tijdens haar dienst hield ze zich ook nog bezig met illegale prostitutie aan de rand van Oirschot.

Wegens de uitbraak van het coronavirus moeten mensen minimaal 1,5 meter afstand houden.

Medische spullen naar Sint-Maarten

Vanuit Nederland is zondagochtend een vliegtuig vertrokken naar Sint-Maarten met medische apparatuur, beschermingsmiddelen en medicijnen om coronapatiënten te behandelen. Dat hebben het ministerie van VWS en Defensie gemeld.

Het gaat om een deels mobiel ziekenhuis, een zogenaamde Hospitainer, waarmee zes zelfstandige intensivecareplekken worden gerealiseerd. Ook is apparatuur mee waarmee zes extra ic-plekken in het ziekenhuis van Sint-Maarten gerealiseerd kunnen worden. Die zijn bedoeld voor patiënten van alle eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk. „Ze worden als eerste op Sint-Maarten gerealiseerd omdat het versterken van de medische capaciteit voor de bovenwindse eilanden op dit moment het hardste nodig is volgens het RIVM”, aldus VWS.

Op Sint Maarten zijn tot dusver 25 besmettingsgevallen vastgesteld. Vier mensen zijn aan de gevolgen ervan overleden. De regering van Sint Maarten heeft in verband met de virusuitbraak de noodtoestand uitgeroepen. Het land gaat de komende twee weken grotendeels op slot.

Het vliegtuig neemt verder beschermende middelen voor artsen en verplegend personeel, medicijnen voor coronapatiënten en medische apparaten mee. Aan boord is verder ook een Nederlandse militair. Hij maakt deel uit van de bemanning. Voor de versterking van de medische capaciteit is ook extra medisch personeel nodig. Daarover worden afspraken gemaakt met een internationaal bedrijf dat medische personeel uitzendt. Het eerste team van medici en verpleegkundigen wordt in de loop van de komende week op Sint-Maarten verwacht.

Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt met dit transport een concrete stap gezet in het verder opschalen van de medische zorg voor alle eilanden. „Er is continu overleg met alle betrokkenen hier in Europees Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Samen werken we keihard om de verspreiding van corona zoveel mogelijk in te dammen en tegelijkertijd zo goed mogelijk voor coronapatiënten te zorgen.”

Ook in regio Rotterdam meer parkeerplaatsen dicht

Om drukte te voorkomen, zijn zondag ook toeritten en parkeerplaatsen bij het Maasvlaktestrand en het Kralingse Bos gesloten. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond doet dit in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Meerdere andere gemeenten en instellingen hadden hun parkeerplaatsen al afgesloten of aangekondigd dat zondag te doen. „Geniet in en rond je huis van het mooie weer. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. #blijfthuis”, zo vraagt de veiligheidsregio.

Zondag wordt het in het hele land prachtig lenteweer. Autoriteiten hebben mensen gevraagd vooral niet massaal naar buiten te gaan, maar in de tuin of op het balkon te genieten van het weer. Zaterdag leken de meeste mensen gehoor te hebben gegeven aan die oproep.

Repatriëring

KLM begint zondag met de repatriëring van een groep van 2000 Nederlanders vanuit Australië en Nieuw-Zeeland.

Om 7.40 uur Nederlandse tijd (15.40 uur in Sydney) vliegt een groep van bijna 300 Nederlanders via Kuala Lumpur terug naar Schiphol met een speciale KLM-vlucht. Het is namelijk voor het eerst in 20 jaar dat er weer een KLM-vliegtuig vanaf Sydney Airport opstijgt. KLM verwacht dat deze vlucht KL0828 maandag om 6.00 uur Nederlandse tijd op Schiphol aankomt.

KLM haalt tot en met 10 april bijna 2000 Nederlanders terug uit Australië en Nieuw-Zeeland. Dat gebeurt in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De eerste groep van 300 passagiers uit Australië arriveert zondag voor 6.00 uur op Schiphol met vlucht KL0812, deze passagiers zijn eerst met KLM-partner Malaysia Airlines van Sydney naar Kuala Lumpur gevlogen.

KLM noemt de repatriëringsvluchten vanuit Australië extra speciaal. Sinds december 1950 vloog KLM vijftig jaar lang heen en weer naar Sydney, totdat de samenwerking met Malaysia Airlines werd uitgebreid. Sindsdien neemt KLM het traject tot Kuala Lumpur voor haar rekening.

De laatste weken heeft KLM vanwege het coronavirus al tienduizenden reizigers uit de hele wereld terug naar Nederland gebracht.

Lockdown Sint Maarten

De regering van Sint Maarten heeft de noodtoestand uitgeroepen. Het land gaat de komende twee weken grotendeels op slot, zo maakte minister-president Silveria Jacobs zaterdag bekend.

Vanaf zondag mogen inwoners niet meer de straat op als dat niet noodzakelijk is. Mensen met essentiële beroepen, zoals bijvoorbeeld vuilnisman, krijgen een pas om wel het huis te mogen verlaten.

Alle winkels, waaronder supermarkten, mogen alleen open in noodgevallen. De maatregel wordt na een week geëvalueerd om te bepalen of de lockdown gedeeltelijk kan worden opgeheven om inwoners in staat te stellen de noodzakelijke voorraden te kopen, laat Jacobs weten.

Volgens The Daily Herald zorgde de aankondiging van de lockdown voor lange rijen bij de supermarkt. Inwoners wilden voorraden inslaan in de laatste paar uur dat de winkels nog open waren.

Op Sint Maarten zijn tot dusver 25 besmettingsgevallen vastgesteld. Vier mensen zijn aan de gevolgen ervan overleden.

Quarantaine in tweede vluchtelingenkamp Griekenland

De Griekse autoriteiten hebben quarantaine ingesteld voor een tweede vluchtelingenkamp. Daar is iemand deze week positief getest op het coronavirus.

Het kamp in Malakasa, 40 kilometer ten noordoosten van Athene, blijft twee weken dicht terwijl wordt onderzocht hoe het virus in het kamp terecht is gekomen. De besmette man, een 53-jarige Afghaan, is opgenomen in een ziekenhuis in de hoofdstad.

Afgelopen donderdag werd al quarantaine ingesteld voor de vluchtelingen in het kamp in Ritsona, op 75 kilometer ten noordoosten van Athene. Daar bleken zeker twintig mensen besmet.

Britse koningin steekt volk hart onder de riem

De Britse koningin Elizabeth gaat haar onderdanen een hart onder de riem steken. Zondagavond wordt een speciale televisietoespraak van de Queen uitgezonden waarin ze ingaat op de coronacrisis.

De speech is gericht aan het Britse volk en de inwoners van de landen van het Gemenebest van Naties (met Elizabeth aan het hoofd). De opgenomen toespraak is ook op de radio en sociale media te volgen.

Een deel van de toespraak is door Buckingham Palace al vrijgegeven. De 93-jarige Elizabeth zegt dat de coronacrisis zal laten zien dat de huidige generatie Britten net zo sterk is als voorgaande generaties. Ook spreekt de koningin haar bewondering uit voor het zorgpersoneel en andere werkenden die het land draaiende houden.

Afgezien van de jaarlijkse kersttoespraak kwam het pas vier keer eerder voor dat de Queen, die al 68 jaar regeert, het volk in een speciale videoboodschap toesprak. Dat gebeurde eerder tijdens de Golfoorlog in 1991, bij het overlijden van prinses Diana (1997) en Elizabeth’s moeder (2002) en tijdens haar diamanten jubileum in 2012.

Suriname

Suriname heeft een omstreden besluit teruggedraaid na kritiek van inwoners. Sinds kort moesten Surinamers die thuis in quarantaine werden geplaatst een kleine duizend euro betalen zodat de overheid bewakers kon inhuren om te voorkomen dat mensen hun huis zouden verlaten. Maar de kosten van de beveiliging betaalt de overheid nu toch zelf.

Dit heeft Jerry Slijngaard, voorzitter van het Covid-19 managementteam van Suriname, zaterdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt tijdens een speciale tv-uitzending. Met dit besluit geeft de overheid gehoor aan de kritiek van een groep repatrianten die vanuit Nederland terug willen naar Suriname. De mensen die al betaald hebben, krijgen hun geld terug, aldus Slijngaard.

De ongeveer duizend mensen die de komende weken opgehaald zullen worden uit Nederland, moeten allemaal verplicht 14 dagen in quarantaine. Ze kunnen ervoor kiezen om deze periode in een door de overheid aangewezen locatie door te brengen of dat in hun eigen huis te doen.

De Surinaamse autoriteiten willen met de quarantainemaatregelen de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Het eerste geval van de ziekte werd op 13 maart vastgesteld, de teller staat nu op tien gevallen. Een patiënt is overleden aan de gevolgen van het virus.

Oproerpolitie in quarantaine

In de Chinese stadstaat Hongkong is bijna een heel team van de oproerpolitie in quarantaine geplaatst omdat twee agenten het coronavirus hebben opgelopen. Ongeveer 130 leden van de oproerpolitie moeten verplicht twee weken in quarantaine, meldt The South China Morning Post.

Een van de twee agenten was eerder deze week betrokken bij een politieactie tegen een anti-regeringsdemonstratie bij het metrostation Prince Edward in het stadsdeel Kowloon. Het is niet duidelijk of hij daardoor besmet is geraakt. De andere agent liep het virus mogelijk op na een bezoek aan een bar. Volgens een bron binnen de politie wordt het politieteam tijdelijk vervangen door agenten van de oproerpolitie uit de andere regio’s.

Bij de protestactie dinsdag werden 54 mensen opgepakt. Ze waren komen betogen omdat zeven maanden geleden demonstranten bij het metrostation hard uiteen waren geslagen.

Terschelling

Het coronavirus is voor het eerst vastgesteld bij een bewoner van Terschelling. Dat heeft waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld van het waddeneiland zaterdag bekendgemaakt. „Het gaat om een ouder persoon. Omwille van de privacy geven we geen verdere informatie over de patiënt. Uiteraard is de directe omgeving van de patiënt geïnformeerd en zijn de gebruikelijke maatregelen genomen”, aldus Hermans-Vloedbeld. „Hoewel het een kwestie van tijd was dat het virus ook op Terschelling de kop op zou steken, is het toch heel vervelend als het dan iemand treft.”

