Politie krijgt zes tips in zaak gewelddadige overval op pakketbezorger

Ⓒ ANP/HH

Dieteren - De politie heeft zes tips binnengekregen in de zaak over een gewelddadige overval op een pakketbezorger in Dieteren. In de uitzending Opsporing Verzocht werd dinsdagavond aandacht geschonken aan de overval die 22 december vorig jaar plaatsvond.