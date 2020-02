Eeuwenoud schilderij van Rembrandt ontdekt in Amerikaans museum

’Portret van een jonge vrouw’ was al tientallen jaren in de collectie van het museum in Philadelphia, maar de curators wisten niet dat het was gemaakt door een van de beroemdste kunstenaars aller tijden. In 2018 stuurde het museum het schilderij naar de universiteit van New York voor conserveringswerk. Het schilderij was jarenlang bedekt met dikke lagen verf, waardoor het uiterlijk van het werk was vertroebeld.

Tijdens het restauratiewerk werden meerdere lagen vernis verwijderd, waardoor het originele schilderij tevoorschijn kwam. Met behulp van röntgenstraling en andere beeldtechnologieën werd door zijn bekende penseelstreken al duidelijk dat het werk een echte Rembrandt is.

Misverstand

Het schilderij kwam in 1960 wel als een Rembrandt in de collectie van het Allentown-museum. Maar sinds de jaren 70 beschouwden experts het als een werk van een van diens leerlingen. Dat blijkt nu dus niet zo te zijn en dat maakt het kunststuk in een klap een fortuin waard. Het museum denkt vooralsnog niet aan een verkoop, meldt RTL Nieuws.

Het schilderij uit de Renaissance werd in 1632 voltooid en zou de zuster van Rembrandt voorstellen.

Een soortgelijk werk als ’Portret van een jonge vrouw’ werd in 2002 bij Sotheby’s geveild en geschat op 15 tot 20 miljoen dollar.