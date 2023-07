Verdwijning van Émile: politie verhoort dorpsbewoners en doorzoekt voertuigen

De kleine Émile verdween op zaterdag 8 juli in de vooravond in een klein dorpje in het departement Alpes-de-Haute-Provence. De peuter van 2,5 jaar oud werd het laatst gezien alleen op een weg die vanuit Haut-Vernet naar beneden loopt. In dat gehucht zou hij zijn vakantie doorbrengen bij zijn grootouders.

Een koppel werd donderdag grondig verhoord, meldt BFMTV. Volgens de Franse zender werd een man drie uur op verhoord en een vrouw twee uur lang. De man was een van de laatste dorpsbewoners die de kleine Émile heeft zien spelen in het gehucht van 25 inwoners. Hij en zijn vrouw waren afwezig op het moment van de verdwijning.

De politie doorzocht ook drie voertuigen. Buren zagen hoe een auto werd meegenomen door de politie, waarna de technische recherche de wagen grondig onderzochten op sporen. Ook het voertuig van een landbouwer werd geïnspecteerd.

Tekst gaat verder onder de video. Video: deze beelden werden gemaakt tijdens de zoektocht naar Émile.