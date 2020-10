Catharinaziekenhuis schaalt reguliere zorg af

Steeds meer verpleegkundigen en artsen leveren coronazorg, en dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Dat betekent dat voor minder urgente operaties, zoals bijvoorbeeld knie- of heupoperaties, de wachttijd kan oplopen. „Acute zorg, spoedoperaties, oncologische zorg en zorg voor onze hart- en vaatpatiënten, geplande keizersneden en overige niet uitstelbare operaties gaan uiteraard gewoon door”, aldus het ziekenhuis. Patiënten van wie de afspraak niet doorgaat, krijgen een telefoontje.

„De intensieve zorg voor steeds meer coronapatiënten is niet vol te houden naast het ’gewone werk’ in het ziekenhuis”, aldus Catharina. „Het grootste probleem is het tekort aan (gespecialiseerde) verpleegkundigen voor de intensieve verzorging van patiënten met corona. Als er meer coronapatiënten in het ziekenhuis komen, dan moeten er ook meer verpleegkundigen aan het bed staan. Die moeten van andere ziekenhuisafdelingen komen, waardoor dáár gaten in de roosters ontstaan.”

Catharina zet mede hierom meer digitale middelen in zodat patiënten ook via videoconsulten geholpen kunnen worden.