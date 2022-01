Premium Het beste van De Telegraaf

Jonge voor- en tegenstanders van de boosterprik: ’Ik ga in maart wel, dat is oke ’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Arianne Verhagen: „De laatste prik was pas in september.” Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - In de binnenstad van Groningen zijn ondanks de lockdown en het druilerige weer de nodige jongeren op de been. Ze doen even boodschappen of hebben pauze. Hoe staan ze tegenover de boosterprik?