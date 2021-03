Twee gewonden bij schietpartij Amsterdam-Zuidoost: ’Wat bezielt die jongens’

„We hoorden de schoten. Een paar jongens renden die kant op”, vertellen twee tieners die achter de afzetlinten bij het Dennenrodepad staan te kijken naar het politieonderzoek. Ze wijzen in de richting van de Johan Cruijff ArenA. De straat is over een lengte van 150 meter afgezet. Zwaailichten flikkeren, agenten zijn naarstig op zoek.

Meerdere ambulances kwamen na de schietpartij, die rond zeven uur plaatsvond, naar het straatje waar veel studentenhuizen aan liggen. Twee slachtoffers waren gewond, maar aanspreekbaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. „Ze zeggen dat eentje in zijn arm is geraakt”, vertelt een van de tieners. Direct ging een Burgernet-melding uit en ook via Twitter roept de politie mensen die meer weten op zich te melden.

In de wijde omtrek scheuren politiewagens in het rond, op zoek naar de mogelijke daders. Een politiehelikopter cirkelde enige tijd rondjes. Op afritten van de doorgaande weg, de S112, staan snelle politiewagens klaar. De verdachten zijn twee achttienjarige jongens die mogelijk in een grijze Volkswagen Golf rijden, aldus de politie. De mannen zouden zwarte kleding dragen, aldus de politie.

Afgelopen zomer werd in exact dezelfde straat een 21-jarige man in zijn been geschoten, nagenoeg op dezelfde plek. Ook hij overleefde de aanval, die in de zomernacht van 17 juni plaatsvond. Vorige week nog werd elders in Zuidoost de 56-jarige Martin van de Pol, alias Polletje doodgeschoten. Op de Alexander Dumaslaan werd hij onder vuur genomen kort nadat hij zijn dochtertje van 7 uit school had gehaald. De schutter is nog altijd niet gepakt.

De nieuwe schietpartij trekt nogal wat bekijks van omwonenden. Jochies op bmx-fietsjes praten opgewonden over dat er geschoten is. Maaltijdbezorgers reageren geschrokken. Niemand lijkt vooralsnog te weten wie er geschoten heeft, en op wie. En vooral ook: waarom. En heeft een autobrand een stukje verderop er wat mee van doen?

Een studente die net thuiskomt, reageert verbolgen. „Serieus, is er weer iemand neergeschoten? Jonge jongens? Echt? Hebben die jongens niets beter te doen dan elkaar af te maken? Ik blijf hier zo echt niet wonen in die Bijlmer.”