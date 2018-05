Oplegger ramt ING-kantoor: kind overleden

Ⓒ Screendump VTM

Kortenberg - Een 2-jarig meisje is vrijdagochtend om het leven gekomen nadat een oplegger met daarop een graafmachine tegen meerdere auto’s reed en een bankkantoor van ING ramde. De vader van het meisje is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. In totaal zijn er zeven gewonden gevallen.