Rutte hekelt ‘collectieve naïviteit’ ten aanzien van Rusland

Rutte stak overigens de hand in eigen boezem. Hoewel Nederland vanwege het MH17-drama in 2014 was gewaarschuwd over de agressiviteit van de Russen is ook Nederland nog te afhankelijk van olie en gas uit Rusland.

Er is overigens wel reden voor deze naïviteit. Rutte: ,,Vergis je niet, nog in januari en februari had Poetin discussies met de Franse president Macron over bepaalde veiligheidsgaranties voor de Russen op het Europese continent. Een volstrekt legitieme discussie zonder daarmee van Oekraïne een bufferstaat te maken. En opeens valt Poetin dat land zonder enige aanleiding binnen en veroorzaakt chaos. Dat zal voor langere tijd gevolgen hebben.”

Volledige boycot niet aan orde

Een volledige boycot van Russische olie en gas, zoals de Canadezen hebben doorgevoerd en waar de Verenigde Staten op aast, is daarom voorlopig niet aan de orde. Ze zouden voor economische chaos zorgen, aldus Rutte. Niet alleen in Nederland en andere West-Europese landen, maar ook in Oekraïne zelf.

Er is daardoor een limiet aan de economische sancties die kunnen worden doorgevoerd. Maar samen met Johnson en Trudeau is ook Rutte van mening dat de sancties de komende dagen verder moeten worden aangescherpt.

Een van de mogelijkheden is om Russische schepen te weren uit Rotterdamse en andere Nederlandse havens. ,,We staan ervoor open, maar alleen in coöperatie met andere havens. Anders heeft zo’n maatregel geen effect en gaan Russische schepen gewoon naar andere Europese havens.”

Ⓒ ANP

Op het gebied van sancties rond olie en gas liet Rutte een ander geluid horen dan Johnson en Trudeau. Maar ze hebben de afgelopen weken steun bij elkaar gevonden door in een vroeg stadium te hameren op een Russische boycot in het wereldwijde betalingssysteem Swift. Vorige week leek het nog onmogelijk om daar steun voor te vinden, zo maakte Trudeau duidelijk, maar hij was net als Johnson aangenaam verrast over het tempo waarin deze sancties ook door andere landen zijn omarmd.

Derde Wereldoorlog

Die internationale solidariteit met Oekraïne en de gezamenlijke verontwaardiging over het brute optreden van Rusland moet worden gekoesterd, aldus Rutte. Maar het blijft noodzaak om te voorkomen dat de situatie verder escaleert. Dat zou gebeuren als er een ‘no-fly-zone’ boven Oekraïne wordt uitgeroepen. Dat zou er volgens Rutte vrijwel zeker toe leiden dat Russische en mogelijk Amerikaanse vliegtuigen met elkaar zouden clashen, wat waarschijnlijk een Derde Wereldoorlog zou veroorzaken.

Het door Johnson aangekondigde stappenplan om economische sancties aan te scherpen past volgens Rutte bij het denken in de EU. ,,Het zorgt op korte termijn niet voor een einde aan de gruwelijke situatie in Oekraïne, maar het raakt Rusland hard. Kijk maar naar de enorme rijen voor Russische banken en het groeiend aantal westerse ondernemingen dat zich terugtrekt uit Rusland.”