Was het tóch Rusland dat Nord Stream opblies? Duitse expert wijst op ’merkwaardige’ details

Inlichtingenspecialist Göran Swistek: „Het is geloofwaardig dat Rusland een van de daders kan zijn.” Ⓒ ANP / HH, SWP

BERLIJN - Na de ontploffingen van de Europese gaspijpleidingen Nord Stream I en II bleef het lang oorverdovend stil. Nu is de Duitse justitie de mogelijke daders, die vanaf een zeilboot zouden hebben toegeslagen, op het spoor. „Het is ongeloofwaardig dat zij dit alleen deden”, zegt marinekapitein en inlichtingenspecialist Göran Swistek. Hij denkt dat Rusland het motief én de middelen had om de pijpleidingen op te blazen.