Fietser (68) gewond, automobilist doorgereden na aanrijding Zeeland

Een ambulanceteam heeft de gewonde fietser met spoed naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Ⓒ Provicom

YERSEKE - In het Zeeuwse Yerseke is zondagmiddag een 68-jarige man gewond geraakt toen hij op een rotonde werd geraakt door een auto. De bestuurder van de auto is even blijven staan, maar reed vervolgens door, meldt een getuige aan de politie.