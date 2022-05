Leden D66 bevragen partijtop over omgang met MeToo-kwestie

Leden mogen zelf ook zaken aankaarten over de werkomgeving bij D66, maar de kwesties die spelen zullen naar verwachting de boventoon voeren. Het partijbestuur had het ledenberaad aangekondigd naar aanleiding van de kwestie-Van Drimmelen. Die zaak, rond grensoverschrijdend gedrag in 2015 en 2016, leek afgedaan na een rapport dat de lobbyist en partijprominent leek vrij te pleiten. Maar de Volkskrant berichtte vorige maand over een vertrouwelijke bijlage waarin staat dat Van Drimmelen zich wel degelijk schuldig had gemaakt aan stalking, bedreiging en chantage.

Veilige werkomgeving

Partijvoorzitter Victor Everhardt en partijleider Sigrid Kaag boden hun excuses aan voor hun opstelling in de zaak. D66 is er volgens Everhardt niet in geslaagd het slachtoffer ’een veilige werkomgeving’ te bieden. Leden zullen willen weten waarom eerdere besturen ook niet hebben ingegrepen, en waarom er een jaar lang geen navolging werd gegeven aan de vertrouwelijke bijlage. Ook de rol van Kaag zal aan bod komen. De partijleider reageerde naar eigen zeggen te koel toen het slachtoffer haar benaderde.

Tot voor kort leek het erop dat de partijbijeenkomst vooral in het teken van de kwestie-Van Drimmelen zou staan. Maar sinds kort speelt ook een andere zaak: vrijdag meldde NRC dat drie voormalig medewerkers met klachten over Rafaela naar de integriteitscommissie van D66 zijn gestapt. Die zou hun klachten gegrond hebben verklaard. Rafaela zou het niet eens zijn met de conclusies en dreigen uit de partij te stappen.

De partij heeft aangegeven dat er „de afgelopen jaren meerdere gesprekken gevoerd” zijn om de Europese delegatie bij elkaar te houden. Die bestaat naast Rafaela uit de Brusselse veteraan Sophie in ’t Veld.