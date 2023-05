Bergbeklimmer en sherpa komen om het leven op Mount Everest

Suzanne Leopoldina Jesus, een 58-jarige Indiase lerares, stierf in het ziekenhuis van Lukla nadat ze onwel was geworden. De vrouw was woensdag per helikopter naar het ziekenhuis gebracht omdat ze niet verder kon klimmen, zegt directeur Da Dendi Sherpa van Glacier Himalaya Treks and Expedition.

„We hebben nog geprobeerd om haar over te brengen naar Kathmandu, maar door de slechte weersomstandigheden kon de helikopter daar niet komen. Ze is donderdagochtend overleden”, aldus Da Dendi Sherpa. Volgens de Nepalese krant Himalayan Times wilde de vrouw de eerste Aziatische persoon met een pacemaker en de oudste Indiase vrouw worden die de top van de Everest bereikte.

Naast de vrouw is afgelopen week ook een Nepalese gids gestorven bij het afdalen van de Everest. De man had deelgenomen aan de jaarlijkse campagne van het Nepalese leger om afval op te ruimen op de berg. „De operatie om zijn lichaam te bergen is nog in volle gang”, aldus Pasang Sherpa van de onderneming Peak Promotion.

Dodelijk klimseizoen

Het klimseizoen is dit jaar op de Everest op tragische wijze begonnen, met de dood van drie Nepalese klimmers in april, een Amerikaan begin mei, en een Moldaviër afgelopen woensdag.