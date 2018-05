Lidl Zwitserland gaat cannabis verkopen

Het gaat om een soort ’light-variant’, waarvan het effect ontspannend is in plaats van bedwelmend. Dat meldt The Guardian.

Geheel in stijl van de keten worden de pakjes tegen ’Lidl-prijzen’ verkocht: voor 1,5 gram betaal je 15 euro.

De cannabis komt van het bedrijfje The Botanicals uit Thurgau, dat alleen gebruikmaakt van lokaal geteelde planten. Het bevat maar een beperkte hoeveelheid THC, maar juist veel cannabidiol, dat een ontspannende werking zou hebben.

Sinds een wetswijziging uit 2011 is het voor volwassenen in Zwitserland legaal om cannabis met minder dan 1 procent THC te kopen.

