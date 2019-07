‘Buitenlanders moeten onze normen en waarden aannemen’

Exterieur van een vestiging van basisschool Yunus Emre, locatie Mandelaplein. De scholengemeenschap wil een nieuwe school oprichten in gemeente Westland. Ⓒ ANP

NAALDWIJK - Waarom Corrie van Adrichem (58) uit Naaldwijk tegen de komst is van een islamitische school naar het Westland? „Omdat kinderen die op zo’n school zitten niet integreren. Er is al zoveel polarisatie en vijandigheid in de samenleving tegenwoordig. Dat neemt alleen maar toe als je islamitische kinderen afzondert. We hebben hier voldoende goede scholen, daar kunnen ze toch naartoe?”