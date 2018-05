Politie Bangkok: balkonval Rik zelfmoord

Dit meldt zegsman luitenant-kolonel Supasak Poriyanon van de politie in Bangkok. Hij baseert zijn conclusie op uitspraken van de medestudent Rutger, die wist te vertellen dat Rik de avond ervoor ruzie zou hebben gehad met zijn vriendin in Nederland en dat daarbij de relatie was verbroken. „Hij was sip en dronken”, aldus de politieman.

Ook verklaarde ’ladyboy’ Pimornpat Koratanna, die Rik vanaf de populaire uitgaansstraat Khaosan Road had meegenomen naar haar appartement, dat de Eindhovense student de hele avond onophoudelijk huilde. Dat deed hij volgens haar nog steeds toen hij in haar woning arriveerde.

Schoenafdrukken

De politie is ervan overtuigd dat er geen misdrijf in het spel is. Er waren geen sporen van een worsteling in de huiskamer. Zegsman Poriyanon gelooft het verhaal van de vrouw dat ze in de badkamer was toen Rik het balkon op zocht. Op de airco-installatie die tegen de balkonrand staat, zijn schoenafdrukken van de student aangetroffen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl