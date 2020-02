Duizenden demonstreren in Hanau na aanslag

Ⓒ EPA

HANAU - In de Duitse stad Hanau hebben zaterdag zo’n 3000 mensen gedemonstreerd naar aanleiding van de aanslag die er woensdag werd gepleegd. Een 43-jarige schutter opende het vuur in twee shishalounges en schoot negen mensen met een migratieachtergrond dood. Ook doodde de dader, die een extreemrechts motief had, zijn moeder voordat hij zelfmoord pleegde.