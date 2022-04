Politie New York zoekt 62-jarige man na schietpartij metro

De politie kwam James op het spoor omdat een sleutel van een gehuurd busje gevonden werd in een tas die de dader waarschijnlijk achterliet in de metro. James was de huurder van het busje. De politie vond het busje in een straat in de buurt van het station waar de dader waarschijnlijk in de metro stapte. In de tas zat ook een pistool, drie magazijnen met munitie, een bijl, vuurwerk en een brandbare vloeistof.

De politie is op zoek naar James. Maar volgens het hoofd van het onderzoeksteam is het nog onduidelijk wat James precies met de schietpartij te maken heeft. „We proberen hem te vinden om vast te stellen wat zijn connectie met de metro schietpartij precies is, als die er is.” De politie looft 50.000 dollar uit voor de tip die leidt tot arrestatie.

YouTube-kanaal vol monologen

Het lijkt erop dat James een YouTube-kanaal bijhield. Daarop houdt hij lange monologen waarin hij in racistische en dreigende taal en met veel gescheld praat over zwarte Amerikanen, politiek en wapengeweld. Volgens Amerikaanse media zegt hij in een van de video’s ook dat hij eerder psychische problemen heeft gehad, en daardoor vast heeft gezeten. Ook wordt gemeld dat hij op sociale media klaagde over de burgemeester van New York, Eric Adams. Die heeft daarom extra beveiliging gekregen.

Burgemeester Adams zegt dat de zoekpartij naar de schutter flink bemoeilijkt wordt omdat in ieder geval een van de camera’s op het metrostation niet werkte. Volgens Adams lag dit aan een storing in het systeem. De politie was daardoor veel meer afhankelijk van de filmpjes die ooggetuigen maakten van het incident. De mededeling maakte veel kritiek los. New York heeft al langer te maken met toenemend geweld, ook in de metro.

Bloedbad

Dinsdagochtend zorgde de dader voor een bloedbad in de New Yorkse metro. Volgens de politie gaat het om een zwaargebouwde man met donkere huidskleur in werkkleding en met een helm op. Hij deed eerst in het metrostel een gasmasker op, gooide twee rookgranaten en begon te schieten. Tien mensen werden geraakt. Vijf zijn zwaargewond, maar niet in levensgevaar. Dertien mensen raakten gewond. Het is de ergste schietpartij in de geschiedenis van de New Yorkse metro.