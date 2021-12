ProRail hengelt naar EU-coronaherstelfonds: ’Het spoor dreigt vast te lopen’

Dat voorziet ProRail-ceo John Voppen: „We hebben alleen al ruim één miljard euro extra nodig voor de instandhouding van de totale infrastructuur in ons land. Maar willen we in de toekomst de bereikbaarheid en mobiliteit waarborgen, dan is een veelvoud noodzakelijk. Het mooie is dat het geld in Brussel gewoon klaarligt...”

Ook trekt Voppen het boetekleed aan voor de uitval van treinen de afgelopen tijd. ,,Het personeelstekort op onze verkeersleiding is inderdaad zo groot dat er treindiensten uitgevallen zijn en dat zou niet mogen. We zijn druk bezig dit probleem op te lossen om mensen klaar te stomen. Inmiddels zitten al onze opleidingen tot februari 2022 vol.”

Coronaherstelfonds

ProRail hoopt dat Nederland snel een beroep doet op het Coronaherstelfonds van de Europese Unie, om zo geld voor investeringen te krijgen om de toekomst van het spoor veilig te stellen.

„Wij zijn het enige land dat nog geen beroep heeft gedaan op het geld dat de Europese Unie voor Nederland heeft klaarliggen om onder andere te investeren in internationale mobiliteit, klimaat en digitalisering”, zegt ceo John Voppen van de spoorbeheerder, die weet dat er voor alle lidstaten in totaal 800 miljard euro beschikbaar is.

"Wij zijn het enige land dat nog geen beroep heeft gedaan op het geld"

„Geld dat bestemd is voor nationale planvorming. Ik zie daar kansen voor onze internationale spoorambitie om de trein een aantrekkelijk alternatief te maken voor het vliegtuig voor korte afstanden. Heel concreet hebben wij investeringsbehoefte om spoorbanen verder geschikt te maken voor internationaal treinverkeer naar met name Duitsland.”

Formatie

Toch hoopt Voppen dat ook Den Haag over de brug komt met geld. ,„Ik ben benieuwd wat daar in de formatie van terechtkomt. In de vervoersector is de urgentie immens om ons voor te bereiden op de toekomst. Contracten voor toekomstige projecten moeten nu gesloten worden (ProRail plant tot zeven jaar vooruit, red.). Dan is het belangrijk dat het nieuwe kabinet prioriteit geeft aan het spoor. Via de media hoorden we over een belangrijk formatiestuk dat nota bene in de trein wordt gevonden (Kamerlid Segers liet dat per ongeluk liggen, red.), maar er staat vervolgens geen letter in over het spoor. Jammer, maar ik ga er maar vanuit dat er in het regeerakkoord meer aandacht – en dus geld – voor spoor en openbaar vervoer is.”

Volgens de ProRail-topman is het noodzakelijk dat snel actie wordt ondernomen. „Het is cruciaal om al die nieuwe en groeiende woongebieden in Nederland te ontsluiten met sporen en openbaar vervoer, zodat mensen met de trein naar hun werk kunnen. Als we groeien en de komende decennia een miljoen extra huizen gaan bouwen, kan investeren in het spoor niet achterblijven.”

"Het is cruciaal om al die nieuwe en groeiende woongebieden in Nederland te ontsluiten"

De spoorbeheerder stelt geld nodig te hebben voor de instandhouding van het spoor, maar extra financiële slagkracht nodig te hebben om te voldoen aan nieuwe eisen en het netwerk gereed maken voor meer treinen. Het gaat daarbij om cybersecurity, verbeteren van de energievoorziening, aanpakken van overwegen en stations en baanstabiliteit.

Voppen realiseert zich dat het moment om geld te vragen vreemd is nu er half lege treinen rijden. „Dat begrijp ik heel goed, maar we willen vooruit blijven kijken. In verschillende toekomstscenario’s die we ontwikkelden blijf je groei voor spoor nodig hebben om knelpunten te voorkomen. In de toekomst zal hoe dan ook het treinreizen weer toenemen. Ook met de nieuwe dienstregeling die vanaf maandag 13 december gaat rijden komen er weer treinen bij op het spoor. Daaronder de 10minutentrein Rotterdam-Schiphol-Arnhem en nieuwe extra intercity’s die gaan rijden bij Vlissingen.”

Bekijk ook: Opnieuw treinuitval door tekort aan verkeersleiders ProRail

Treinuitval

Tot slot maakt Voppen nog excuses over de treinenuitval door personeelsproblemen op de verkeersleidingsposten. „We zijn druk bezig die op te lossen, maar we hadden het probleem eerder grondiger moeten aanpakken. Inmiddels zitten de opleidingen vol, maar daarmee is dit probleem niet zomaar verholpen. Vakmensen die ons treinverkeer veilig houden, hebben een zorgvuldige opleiding nodig, dat kost tijd.”