Slapen naast snurker is slecht voor gezondheid

Uit een onderzoek, uitgevoerd aan het Imperial College London, is gebleken dat een snurkende partner invloed heeft op je bloeddruk. Dat meldt de Engelse krant The Independent.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 140 respondenten die allemaal in de buurt van een luchthaven woonden. En wat blijkt? Het geluid van gesnurk en het geluid van laagvliegende vliegtuigen hebben beiden hetzelfde effect op het menselijk lichaam. In beide gevallen stijgt de bloeddruk.

Volume

Uit het onderzoek is dan ook gebleken dat het niet gaat om de bron van het geluid, maar om de volume. Hoe harder het geluid, hoe hoger de bloeddruk.

Een hoge bloeddruk hoeft geen probleem te zijn, maar een te hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten.