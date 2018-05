Indiase theeverkoper maakte producten met toiletwater

De verkoper, werkzaam in de trein van Madras naar Hyderabad, werd samen met twee collega’s gepakt nadat er beeld van hem was vrijgegeven. Op de beelden is te zien hoe de mannen water uit het toilet in kannen opvingen om er vervolgens thee en koffie mee te serveren in de treinen op het traject.

Indian Railways zegt in een verklaring dat het incident tot in detail wordt onderzocht en dat de verkoper een boete heeft gehad van omgerekend ongeveer 1250 euro.

Melk

Van de drie heren had slechts één een vergunning om thee en koffie te verkopen. Tegenover de politie verklaarden zij melk in de kannen te hebben.

„Alleen al het feit dat die kannen zichtbaar van en naar het toilet werden gebracht is fout”, aldus het spoorwegbedrijf.

De hygiëne van voedingsmiddelen was eerder deze week ook gesprek in India: in Kolkata werd 20.000 rottend vlees in beslag genomen. Het vlees zou volgens autoriteiten verkocht worden aan restaurants.