Nederlanders massaal in buurt-WhatsApp

Ⓒ Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

De buurt in de gaten houden via WhatsApp is populairder dan ooit. Maar liefst een half miljoen Nederlanders zijn lid van speciale WhatsApp-groepen, waarin gecommuniceerd wordt over verdachte situaties en personen in hun buurt. Dat zeggen de initiatiefnemers van het landelijke platform ’WhatsApp Buurtpreventie’ tegen EenVandaag.