Meer dan helft bevolking nu in donorregister

Dat betekent dat nog miljoenen mensen nog benaderd worden door het Donorregister omdat per 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet ingevoerd. Deze wet regelt dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, wanneer zij geen andere keuze vastleggen, in het Donorregister uiteindelijk worden opgenomen met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Uit de jongste cijfers van het CBS en Donorregister.nl blijkt dat vrouwen vaker zich registreren dan mannen en ook vaker toestemming geven voor orgaandonatie. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn vaker niet in het Donorregister geregistreerd én geven minder vaak toestemming voor orgaandonatie dan mensen met een westerse migratieachtergrond of mensen met een Nederlandse achtergrond.

Wachtlijst

Bij de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) blijft men hameren over het nadenken over orgaandonatie. ,, Op dit moment wachten 1283 mensen op een transplantatie. Tijdens de corona-epidemie is het aantal donoren gedaald in de maand april met 63%. Concreet gaat het om 8 transplantaties in april 2020 tegen 20 vorig jaar. Dat lijkt niet zoveel, maar één donor kan zo acht mensenlevens redden omdat hij of zij meerdere organen afstaat. Het is nog niet te zeggen of door die daling van het aanbod mensen gestorven zijn die op de wachtlijst stonden. Het aanbod daalde omdat er donoren waren die besmet waren met corona én omdat er sprake was van daling het aantal donoren op de ’gewone’ intensive care. Bij dat laatste weten we niet hoe dat kan,” zegt Yvette Hoogerwerf van de NTS.

Vorig jaar zijn er 250 transplantaties uitgevoerd. De meesten wachten op een nier (814), long (178), lever (114) of een hart. Hoogerwerf: ,,Gelukkig loopt het aantal donoren nu weer op en dat geeft hoop voor de mensen op de wachtlijst. Die zijn vaak relatief jong en hebben grote kans op overlijden.”

De gemaakte keuze in het Donorregister kan elk moment veranderd of verwijderd worden en veel mensen blijken dat ook te doen. Begin 2020 hebben 38.000 mensen hun keuze veranderd van ‘toestemming’ naar ‘geen toestemming’ en 20.000 mensen pasten hun keuze in de omgekeerde richting aan van ‘geen toestemming’ naar ‘toestemming’. Vooral 50- tot 70-jarigen hebben hun keuze aangepast.

In 15 gemeenten staat meer dan 55 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder nog niet geregistreerd. De top drie bestond uit Urk (67%), Staphorst (65%) en Vaals (62%).

De gemeenten met de hoogste aandeel geregistreerde donoren zijn Goirle en Oost Gelre (beide 37%) en Eersel, Sint-Michielsgestel, Hilvarenbeek, Uitgeest (36%).