Abbas door het stof na uitspraken over joden

Abbas kreeg de afgelopen dagen veel kritiek nadat hij tijdens een toespraak had gezegd dat „de haat tegen Joden niets te maken had met hun religie”, maar met hun rol in de samenleving. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei daarop dat Abbas zich schuldig maakte aan antisemitisme en Holocaustontkenning. Ook de EU hekelde de „onacceptabele” opmerkingen van de Palestijnse leider.

Abbas ging vrijdag diep door het stof. Hij zei in een verklaring excuses aan te bieden aan mensen die zich beledigd voelen door zijn toespraak, „in het bijzonder mensen met het joodse geloof.” De president benadrukte „nooit de bedoeling te hebben gehad” mensen te schofferen.