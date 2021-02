Vaccinatiezorgen in Israël

Bedoeïnen in de rij voor een prik in Rahat. Ⓒ Hollandse Hoogte

Rahat / Tel Mond - Het is rustig bij het vaccinatiecentrum in Rahat, de hoofdstad van de bedoeïenengemeenschap in de Israëlische Negev. Twee gesluierde zussen kunnen direct doorlopen, maar slechts een van hen komt een inenting halen. Soraya: „Ik heb lang getwijfeld, maar uiteindelijk toch besloten een prik te laten zetten. Mijn werkgever dringt er op aan.” Jamila peinst er echter niet over: „Ik vertrouw dat vaccin voor geen meter.”