Oorlogsverhalen: Jan verstopte zich ’s nachts onder een luik

Op de pagina zijn de persoonlijke verhalen van mensen te zien die de oorlog meemaakten. Verteld door hen zelf of familieleden. Het idee is dat iedereen van historicus tot gewone geïnteresseerde vrij uit het materiaal kan putten. De pagina wordt gesteund door belangrijke partijen zoals het Comité 4 en 5 mei, V-fonds en de Oorlogsgravenstichting.

Voorproefjes

Jan Bulthuis was lid van het verzet in noordoost Drenthe. Hij was een van de bevrijders van 31 ter dood veroordeelde verzetsmensen die door de Duitsers opgesloten waren in het Huis van Bewaring in Assen. Ze werden in 1944 bevrijd bij een spectaculaire actie.