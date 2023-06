Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse bedrijven willen bescherming NS torpederen Spoorstrijd barst los: plannen internationale vervoerders voorbode van juridische veldslag

Door Koen Nederhof en Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

De strijd om het spoor is begonnen. Of de consument daarmee is gediend, blijft koffiedik kijken. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De strijd om het spoor is begonnen. Drie buitenlandse partijen binden de strijd aan op het internationale spoor. Of de consument daarmee is gediend, blijft koffiedik kijken. Duidelijk is wel dat dit een opmaat is tot een juridische veldslag, met als inzet het spoornet binnen onze landsgrenzen.